Jogos Olímpicos. Treinos de triatlo no Sena cancelados devido a poluição da água

A primeira sessão de treinos de triatlo dos Jogos Olímpicos, prevista para esta manhã, foi cancelada devido à poluição do rio Sena, depois de ter chovido nos dois últimos dias, anunciou no sábado à noite a organização.

O comité organizador dos Jogos Olímpicos, a federação internacional de Triatlo e as autoridades locais tomaram a "decisão conjunta de cancelar a parte da natação" prevista para hoje, porque "o nível da água não oferece garantias suficientes", indicaram em comunicado.

A organização disse estar confiante que as provas se realizam na terça e quarta-feira.



No entanto, há o medo que, no limite, a poluição do rio Sena leve a que a prova de triatlo perca a componente de natação e se dispute apenas corrida e ciclismo.