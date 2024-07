​Uma breve história da Volta a Portugal em bicicleta

Na quarta-feira arranca mais uma Volta a Portugal em bicicleta, um dos momentos mais tradicionais e populares do desporto português e que mistura os sonhos dos ciclistas com o imaginário de quem os vê a pedalar. Por isso, por esse lado místico à volta desta modalidade, damos conta da história desta prova especial.



Lá bem atrás, em maio de 1885, começaram as primeiras corridas de ciclismo em Portugal. Foram organizadas pelo Ginásio Clube Português no Hipódromo de Belém. Nessa altura brilharam os senhores Domingos Basto, Jorge Norton, Carlos Bernes e Herbert Dagge. Sobre o último, a Federação Portuguesa de Ciclismo cita historiadores e aponta-o como o “pai do ciclismo em Portugal”. Nesse longínquo 1885, José Bento Pessoa venceu os 12 quilómetros do Campo Grande.

A Volta a Portugal só apareceu em 1927. Percorreram-se então 1.965 quilómetros ao longo de 18 etapas. Com feroz concorrência, António Augusto de Carvalho foi o primeiro vencedor da Volta. O cidadão natural de Albarraque e que representava o Carcavelos, onde até dá o nome a uma rua, chegou a completar uma etapa numa ‘pasteleira’ cedida por um popular, pode ler-se no site da federação.

A segunda edição da Volta a Portugal só aconteceria em 1931, organizada pelo “Diário de Notícias”, na qual os ciclistas até atravessaram o Tejo de barco, pedalando, na primeira etapa, até Setúbal, conta este artigo do "i". Foram no total 18 etapas, espalhadas por 1.958 quilómetros, quase quase tanto como quatro anos antes.

Apesar de os livros de história contarem sobre uma maioria de vitórias para os portugueses, é David Blanco o recordista. O espanhol conquistou a Volta em 2005, 2008, 2009, 2010 e 2012. Depois, sim, seguem-se alguns míticos nomes portugueses, como Marco Chagas (1982, 1983, 1985, 1986), Alves Barbosa (1951, 1956, 1958) e Joaquim Agostinho (1970, 1971, 1972).

A última edição da Volta a Portugal, em 2023, contou com o triunfo de Colin Stüssi, um suíço que voou no contra-relógio em Viana do Castelo. Foram várias as equipas portuguesas na contenda: ABTF Betão-Feirense, AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense, Aviludo-Louletano-Loulé Concelho, Credibom-La Alumínios-Marcos Car, Efapel Cycling, Glassdrive-Q8-Anicolor, Kelly-Simoldes-UDO, Rádio Popular-Paredes-Boavista e Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua.

Já o percurso, num formato idêntico ao de 2024 (10 etapas mais prólogo), começou em Viseu e terminou em Viana do Castelo. Desta vez, a prova inicia-se em Águeda e termina em Viseu.

A Renascença terá um repórter na Volta a Portugal e vai atualizar em rr.pt todos os resultados das etapas, vencedores e histórias. A prova vai disputar-se entre 24 de julho e 4 de agosto.