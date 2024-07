Portugal anuncia escolhas para o Mundial de futsal com "confiança redobrada"

O selecionador Jorge Braz anunciou esta sexta-feira os convocados de Portugal para o Campeonato do Mundo de futsal e manifestou "confiança redobrada" para a defesa do título, no Uzbequistão, entre 14 de setembro e 6 de outubro.

A lista, revelada na Cidade do Futebol, em Oeiras, inclui 16 jogadores, sendo que posteriormente será reduzida aos 14 que vão participar na fase final.

“São os 16 que achamos mais indicados para iniciarmos o estágio de preparação [inicia-se a 5 de agosto, em Rio Maior]. Há uma questão que para mim é muito clara: não há peso nenhum. Há uma confiança redobrada. Já lá fomos uma vez, já lá chegámos uma vez [ao título]. Responsabilidade e peso, não há absolutamente nenhuns e, se houver alguma responsabilidade, é para comigo e nunca com os jogadores e com a seleção nacional”, transmitiu o selecionador nacional de futsal, em conferência de imprensa.

Jorge Braz assumiu que a defesa do título mundial será a meta de Portugal e que a convocatória para o Campeonato do Mundo Uzbequistão'2024 foi construída nesse sentido, com a decisão de levar apenas um jogador - Zicky Té – para a função de pivô.

“Temos gente mais móvel, que pode passar por lá muito bem, e que traz outra variabilidade. Parece-me que as opções que ficam, mesmo do ponto de vista estratégico, dão-nos todas as garantias e eu confio cegamente nestes 16, como em outros que não estão cá. E, se estivessem, jogavam de início em qualquer jogo do Campeonato do Mundo, quartos de final ou meias finais, e confiaria igual. Vai ser fácil, é quase esticar o braço e o que estiver mais à mão entra e sai o outro”, referiu.

O técnico assinalou ainda que o grupo não se concentrará em possíveis movimentações de mercado ou com os respetivos clubes, focando-se exclusivamente no Mundial.

“Imagino que já estejam de sorriso de orelha a orelha a pensar em tudo o que já têm de fazer para iniciar o estágio. O sentimento que têm agora é imaginar o período preparatório e o primeiro jogo do Campeonato do Mundo e o foco deles agora é este. Não há clubes, só vai haver clubes depois do Campeonato do Mundo", assinalou.

O selecionador nacional elaborou um lote inicial de 16 jogadores, que apenas posteriormente será reduzido aos 14 eleitos, numa competição que decorrerá entre 14 de setembro e 06 de outubro no Uzbequistão e em que Portugal defenderá o título mundial conquistado em 2021.

No Mundial, a equipa das ‘quinas’, que também é bicampeã europeia (2022 e 2018), integra o Grupo E, com Panamá (16 de setembro), Tajiquistão (19) e Marrocos (22), e realizará os três jogos na Humo Arena, em Tashkent.

Os dois primeiros classificados de cada um dos seis grupos, bem como os quatro melhores terceiros classificados qualificam-se para os oitavos de final.

A anteceder o Mundial, a seleção lusa inicia um estágio de preparação em 05 de agosto, que será dividido entre Rio Maior e Viseu, com sete jogos agendados: Uzbequistão (16 de agosto, Rio Maior), Angola (17, Rio Maior), Líbia (22, Viseu), Costa Rica (23, Viseu), Ucrânia (25, Viseu) e Paraguai, em duas ocasiões (02 e 04 de setembro, Rio Maior).



Os 16 pré-convocados: