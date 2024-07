Esta é a história do Sassoeiros, o campeão que perdeu o capitão a meio da época: "Sempre que recordamos o Samuka, ele está vivo"

O Clube de Futebol de Sassoeiros, um histórico do futsal nacional, sagrou-se campeão da terceira divisão nacional. O clube de Carcavelos perdeu, a meio da época, o seu capitão Samuel Furtado, Samuka no mundo do futsal, que faleceu num acidente de viação. Tinha 32 anos.

A equipa necessitou de se juntar. Agarrou-se ao que tinha e lutou por algo bem maior do que apenas um título: uma homenagem a quem tanto tinha dado ao clube. Depois da perda do seu líder, o Sassoeiros ganhou um motivo extra para lutar pelo seu objetivo de subir de divisão. “Tínhamos uma razão competitiva para lutar pelos nossos objetivos, mas agora tínhamos também uma razão de homenagem”, conta Cláudio Cardoso, treinador principal do clube, em conversa com Bola Branca. Os jogadores queriam “vingar” mais por Samuka do que efetivamente por eles próprios, explica Duarte Simões, colega de equipa. O objetivo passava por fazer de Samuel Furtado bicampeão nacional. Na época passada, tinha sido campeão também da terceira divisão, ao serviço do Monfortense. Ruizinho, ala de 31 anos, conheceu Samuel em 2011. Na altura, jogaram juntos ao serviço do Sporting Clube Vila Verde. Foi ele o primeiro da equipa a receber a notícia desavinda. “Foi no dia 6 de janeiro de manhã…”, começa a contar. Ruizinho recebeu a chamada de um amigo e ouviu do outro lado que o companheiro de equipa tinha sofrido um acidente. Ruizinho rapidamente ligou para o número de Samuel. Foi um familiar quem atendeu e deu a notícia. “Ninguém está preparado para uma situação dessas”, lamenta.

Cada um fez o luto à sua maneira. Uns mais rápido, outros de forma mais demorada. “Lidámos juntos, mas, ao mesmo tempo, cada um respeitou o espaço do outro”, explica Duarte Simões.

Ficou um clima muito pesado, de acordo com o ala de 23 anos. “A equipa não se conhecia. Tínhamos todos a cabeça desligada”, acrescenta. O próprio treinador, Cláudio Cardoso, confessa que a equipa técnica acabou por não exigir tanto do plantel, dando até a oportunidade aos jogadores de não treinarem durante um tempo. Essa opção foi recusada pela equipa. No entanto, as dificuldades, principalmente na produção em termos de jogos, estavam presentes. “Isso tudo está assente no lado emocional”, atira. Onde é que se vai buscar forças para seguir com os objetivos? De acordo com Simões, há quem diga que foi o próprio Samuka a dar-lhes a força necessária. No final de contas, “ele como nosso líder merecia algo do clube e da nossa parte”, remata Ruizinho. Cardoso, o treinador, garante que tudo passou por uma ajuda mútua entre jogadores e equipa técnica. O desafio passava por a equipa reencontrar-se e continuar o seu trabalho, sempre lembrando o seu capitão. Para o técnico, o simples ato de lembrar era a maneira certa de homenagear o capitão: “Sempre que o recordamos, ele está vivo. É a grande homenagem que podemos deixar a um colega e amigo”. Duarte Simões sentava-se ao lado de Samuel no balneário. Esse lugar não voltou a ser ocupado, seja por respeito ou por superstições. E ele passou a notar coisas mínimas, a que antes estava habituado, que agora já não aconteciam. “O simples gesto de chegar as pernas para o lado e sentir o vazio…”, exemplifica. Mesmo que se tivessem esquecido dele, o que garante que não aconteceu, esse simples gesto voltava sempre a trazer à memória o facto de ele não estar lá. No final de uma “época que não teve nada de normal”, o título de campeão foi para o clube de Carcavelos. Ao olhar para trás, é impossível não relembrar todos os obstáculos que tiveram de ultrapassar, partilha Duarte Simões.