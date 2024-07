Vão estar 73 atletas portugueses em Paris

Está fechada a lista de atletas portugueses qualificados para os Jogos Olímpicos 2024.

São, ao todo, 73 desportistas distribuídos por 15 modalidades.

Lista final:

Atletismo (23)

Agate de Sousa – salto em comprimento

Ana Cabecinha – 20km marcha

Auriol Dongmo – lançamento do peso - *não indicada pela FPA

Cátia Azevedo – 400m

Eliana Bandeira – lançamento do peso

Fatoumata Diallo – 400m barreiras

Francisco Belo – lançamento do peso

Isaac Nader – 1500 metros

Irina Rodrigues – lançamento do disco

Jéssica Inchude - lançamento do peso

João Coelho – 400 metros

Leandro Ramos – lançamento do dardo

Liliana Cá - lançamento do disco

Lorene Bazolo – 100m

Mariana Machado – 5000m

Pedro Buaró – Salto com Vara

Pedro Pichardo – Triplo Salto

Salomé Afonso- 1500m

Samuel Barata – Maratona

Susana Godinho – Maratona

Tiago Pereira – Triplo salto

Tsanko Arnaudov – lançamento do peso

Vitória Oliveira – 20 km marcha



Breaking (1)

Vanessa Marina - B-girls



Canoagem (4)

K1 1000m masculino – Fernando Pimenta

K2 500m masculino – João Ribeiro e Messias Baptista

K1 500m feminino – Teresa Portela



Ciclismo (7)

BTT cross-country olímpico feminino – quota nacional – Raquel Queirós

Contrarrelógio individual masculino – quota nacional – Nelson Oliveira e Rui Costa

Prova de fundo masculina - quota nacional - Nelson Oliveira e Rui Costa

Prova de fundo feminina - quota nacional – Daniela Campos

Madison masculino – quota nacional – Iúri Leitão/Rui Oliveira

Omnium masculino – quota nacional – Iúri Leitão

Omnium feminino – quota nacional – Maria Martins



Equestre (5)

Obstáculos (individual) – quota nacional - Duarte Seabra

Dressage (equipa) – quota nacional - Maria Caetano, Rita Ralão Duarte, João Moreira (reservas: António do Vale, Jeannette Jenny)

Concurso completo – quota nacional – Manuel Grave



Ginástica (2)

Filipa Martins – Artística All-Around, Saltos, Paralelas Assimétricas, Trave e Solo

Gabriel Albuquerque – Trampolim individual masculino - quota nacional



Judo (7)

Catarina Costa - -48 kg

Bárbara Timo - -63 kg

Taís Pina - -70kg - realocação

Patrícia Sampaio - -78 kg

João Fernando - -81 kg – quota continental

Rochele Nunes - +78 kg

Jorge Fonseca - -100 kg





Natação (5)

Camila Rebelo – 200 metros costas

Diogo Ribeiro – 50 metros livres, 100 metros livres, 100 metros mariposa

João Costa – 100 metros costas

Miguel Nascimento – 50 metros livres

Angélica André - Águas abertas femininas, 10 km – quota nacional



Skateboarding (2)

Gustavo Ribeiro – Street

Thomas Augusto – Park



Surf (2)

Teresa Bonvalot – shortboard

Yolanda Hopkins – shortboard



Ténis (2)

Torneio de singulares - Nuno Borges

Torneio de pares - Francisco Cabral/Nuno Borges



Ténis de Mesa (5)

Equipa masculina – quota nacional – Marcos Freitas, Tiago Apolónia, João Geraldo (reserva: João Monteiro)

Fu Yu - torneio individual

Jieni Shao - torneio individual



Tiro com Armas de Caça (1)

Trap feminino – quota nacional - Inês Barros



Triatlo (4)

Prova individual masculina - Vasco Vilaça e Ricardo Batista

Prova individual feminina - Melanie Santos e Maria Tomé

Estafeta mista (4 atletas) - Ricardo Batista/Melanie Santos/Vasco Vilaça/Maria Tomé



Vela (4)

Classe 470 mista – Diogo Costa/Carolina João

Classe ILCA 7 – Eduardo Marques

Classe Kite - Mafalda Pires de Lima