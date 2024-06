Romain Bardet é o primeiro camisola amarela do Tour

O francês Romain Bardet venceu a primeira etapa da Volta a França em bicicleta e é o primeiro líder da prova.

A dsm-firmenich PostNL brilhou com dois homena na frente, cinco segundos antes do pelotão.

Os favoritos chegaram integrados no pelotão com Wout van Aert a liderar.

Rui Costa e João Almeida também chegaram entre os primeiros.

No domingo, Bardet vai partir para os 198,7 quilómetros entre Cesenatico e Bolonha, ainda em Itália, com quatro segundos de vantagem sobre o colega Frank Van den Broek, com Van Aert na terceira posição, a 11 segundos.