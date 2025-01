Tiago Margarido: "Para conquistar pontos em Alvalade, vamos ter que apanhar um Sporting num dia mau"

“Quanto tivermos bola, vamos tentar ser o Nacional que toda a gente conhece. Sem bola, presumo eu, pela qualidade do Sporting, seremos, em alguns momentos, empurrados para trás. Portanto, não considero isso uma estratégia defensiva, apenas uma estratégia inteligente para perceber os momentos do jogo e tirar partido deles”, explicou.

” [O Sporting] é uma equipa que tem um valor enorme, coletivo e individual, portanto, sabemos que, para conquistar pontos em Alvalade, vamos ter que apanhar um Sporting num dia mau. Mas temos muita ambição e ilusão de que o vamos conseguir fazer”, revelou o técnico, em conferência de imprensa, no Estádio da Madeira, no Funchal.

Depois de duas derrotas em outros tantos jogos frente ao Sporting, na altura treinado por Ruben Amorim, para o campeonato (6-1) e, mais tarde, para a Taça da Liga (3-1), o ‘timoneiro’ dos insulares encontra, sobretudo, uma “diferença estrutural” no esquema tático dos ‘leões’, após a entrada de Rui Borges.

“Na altura do Ruben [Amorim], atuavam com três centrais. Agora, com o Rui [Borges], alinham com quatro defesas. Ao nível de dinâmicas, também são diferentes. Mas não nos podemos esquecer que os jogadores são os mesmos, são de alto valor e podem resolver um jogo a qualquer momento através da qualidade que têm”, notou.

Depois de garantida a contratação do Ivanildo Fernandes, que se juntou às entradas de Joel Tagueu, Paulinho Bóia e Fuki Yamada nesta janela de transferências, Tiago Margarido mostrou-se feliz por contar com um “plantel homogéneo”, em que todos os atletas “trabalham no limite”.