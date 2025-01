Casa Pia acende disputa europeia e sobe ao 6.º lugar com vitória suada no Bessa

O Casa Pia somou o sexto jogo consecutivo sem perder ao ganhar, por 3-2, na visita ao Boavista e acende a disputa pelos lugares europeus.

Numa época difícil para os axadrezados, sem contratações, o azar bateu à porta em dois lances consecutivos. O Casa Pia foi para o intervalo a vencer por 2-1 com dois autogolos do Boavista: aos 30 minutos por Abascal e aos 43 por Filipe Ferreira.

Bruno Onyemaechi reduziu em cima do intervalo num lance que foi confirmado pelo VAR depois de possível fora de jogo.

O Casa Pia entrou forte na segunda parte e fez o terceiro aos 50 minutos por Livolant. A tarefa do Boavista complicou-se com o vermelho direto mostrado a Pedro Gomes aos 62 minutos, apenas três minutos depois de ter entrado em campo.

O Boavista ainda tentou reduzir e conseguiu, aos 93, por Bozenik, mas o esforço já não chegou para resgatar o empate.

No final do encontro, a claque "Panteras Negras" exibiu uma tarja para os jogadores na qual se lia a frase "no sofá fazem-se meninos, na guerra criam-se homens. Sejam homens".

O Casa Pia subiu ao 6.º lugar com 27 pontos somados, ultrapassando o Vitória de Guimarães nessa posição. Já o Boavista continua último, com 12 pontos somados.