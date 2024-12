Nacional-Benfica. Será desta? Vento vai ser amigo, explica IPMA

O Nacional-Benfica vai realizar-se. A convicção é do responsável pelo observatório do Funchal, Victor Prior, na mais recente atualização da previsão do estado do tempo, a horas do desafio entre insulares e lisboetas.

Com o resto do embate, em atraso da oitava jornada da Primeira Liga, marcado para as 17h00 desta quinta-feira, Víctor Prior adianta que - apesar da ameaça - tudo indica que haverá "apito inicial".

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

"Há previsão de nuvens baixas, com a formação de neblina, mas com o vento de nordeste - que também está previsto - acredito que haja sucesso na realização do jogo durante a tarde", refere este dirigente do Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA) no Funchal, que é também confrontado por Bola Branca com uma situação recorrente na Choupana.

"Se o estádio fosse 'cá em baixo' no Funchal, já não acontecia. Tudo isto se deve à cota onde o estádio se situa. Jogar mais cedo? Se formos fazer uma estatística, a nebulosidade é menor, de facto, durante a manhã. Tem a ver com o aquecimento da superfície da terra", justifica Víctor Prior.



Na véspera da partida, o avião que transportou a comitiva do Benfica para a Madeira teve dificuldades para aterrar na ilha. E só à terceira tentativa conseguiu fazê-lo. Víctor Prior relativiza.



"Terá estado relacionado com turbulência na descida, mas, apesar de algum vento, não era uma situação extrema. Se não aterrasse à primeira, aterraria a seguir", finaliza.