Bacci. “Jogo bem disputado”

O treinador do Boavista, Cristiano Bacci, estava satisfeito com a atitude dos seus jogadores em Alvalade.



Boa imagem

"Sim, mas aquilo que queremos são pontos e não conseguimos levá-los para casa. Foi um jogo bem disputado, o Sporting tem grande qualidade. Estou orgulhoso dos meus jogadores".





Onze que lhe dá mais garantias?

"Não temos 500 opções. Quem merece vai jogar. Estou feliz com todos, com aqueles que entraram e com os outros que treinam connosco".

O que leva de Alvalade?

"Temos de analisar o jogo com cabeça fria. O que levo de positivo é a precisão, a identidade é clara, a malta merece respeito, é isso que não podemos esquecer".

O Boavista perdeu 3-2 em Alvalade.