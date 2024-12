Carvalhal deixa Bruma e Niakaté fora do jogo em Roma. "Estão aqui os que treinaram melhor"

Carlos Carvalhal, treinador do Sporting de Braga, deixou Bruma e Niakaté de fora da convocatória para o jogo da Liga Europa frente à Roma. Questionado sobre o motivo, o técnico dá a entender que foi uma opção sua e não por problemas físicos.

"Só é importante quem está cá. O que posso garantir é que estão aqui aqueles que durante a semana tiveram melhor desempenho durante os treinos e que mereceram ser convocados. Em função disso, a convocatória foi feita. Não me oferece dizer mais nada. A partir daí, todos os jogadores estão habilitados a jogar no onze, todos são importantes, só é importante quem cá está e os que cá estão vão dar conta do recado com certeza", afirmou, citado pelo "Record".

Bruma tem sido dos jogadores mais importantes no Braga esta época e marcou os dois golos da equipa na última jornada, frente ao Estoril Praia. No total, soma 11 golos e seis assistências.

Já Niakaté é também dos jogadores mais utilizados por Carvalhal esta temporada, leva três golos, e foi igualmente titular contra o Estoril na última sexta-feira.

Sobre o jogo, Carvalhal considera a Roma "uma bela equipa, com 20 internacionais e um treinador muito experiente".

"É uma equipa que joga com linha de cinco, muito pressionante. Em função da pressão que faz, corre alguns riscos na retaguarda, tem muitos pontos fortes e tem as suas fragilidades. É um coletivo forte, de respeito. Desde o início da época, é a equipa mais competente e mais difícil que vamos encontrar. Não estamos a diminuir-nos a nós. Ouvi a conferência de imprensa do Claudio Ranieri, uma pessoa que estimo muito e por quem tenho muita admiração. Vamos à procura de pontos, vamos tentar vencer", diz.

O treinador acredita que a Roma "não vai desvalorizar" os minhotos e não pensa em "facilitismos ou descontrações" do adversário.

"A nossa vida é o gato e o rato. É tentar surpreender adversário, Roma tentará surpreender-nos e nós procuraremos o mesmo. Tanto eu como o treinador adversário tentaremos surpreender. Vamos com coragem, depois o jogo e competitividade das equipas vai ditar o resultado", disse.

A Roma, 21.ª classificada com seis pontos, recebe o Braga, que é 18.º com sete pontos somados. O jogo arranca esta quinta-feira, às 17h45 com relato no site da Renascença.