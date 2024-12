César Peixoto. "Temos mérito"

O treinador do Moreirense, César Peixoto, comentou a partida e a vitória contra o Sporting para a I Liga.

O Moreirense entrou a perder, mas fez a remontada

"Um jogo difícil. O Sporting tem uma boa equipa, bons jogadores. Obriga-nos a correr muito. Há muitas zonas cinzentas onde temos que ativar a pressão. Esta equipa tem uma grande alma. Uma primeira parte dividida e na segunda soubemos sofrer. É uma vitória deles, um espírito de grupo fantástico. Tínhamos o plano bem feito e eles cumpriram à risca. Continuamos invictos, que era importante para nós. Uma vitória fantástica".

Preparados para o Sporting

"A verdade é que esta equipa tem a capacidade de dar a volta. Acreditam muito no que fazem. Fizemos o 2-1 e sabiamos que o Sporting ia empurrar-nos. Conseguimos uma vitória com sofrimento e sacrifício, mas temos mérito"



Objetivos do Moreirense

"Os objetivos é jogo a jogo. Na outra semana acabámos por perder a terminar o jogo. Não eramos os piores e hoje também não somos os melhores. Queremos a manutenção, que é o principal objetivo. Não nos vamos meter em bicos de pés, porque eu também não vou permitir. Em casa temos sido muito fortes, com os grandes também"

Evolução de César Peixoto como treinador

"A estrela aqui não é treinador, mas sim os jogadores. Se os treinadores não fizeram os jogadores acreditar não conseguem nada. Não me diz nada. O importante é preparar o jogo da melhor maneira. Eu tenho os pés bem assentes no chão. Passo a passo, vou construindo o meu caminho"