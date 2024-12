Nota 4 para Hélder Malheiro. "Conseguiu controlar o jogo sem dificuldade"

O VAR Bola Branca atribui Nota 4 a Hélder Malheiro, pela arbitragem no FC Porto 2-0 Casa Pia, a contar para a jornada 12 da I Liga.

No entender de Tiago Rocha, o juiz da partida rubricou "uma arbitragem segura" e "conseguiu controlar o jogo sem dificuldades". O comentador também considera que os cartões amarelos foram todos bem mostrados.

Principais notas:



13 minutos: "O Porto protestou uma possível falta de Nico, que parece deixar-se cair. Não parece haver infração."

27: "Galento atinge Tchamba quando tenta pontapear a bola. Parece-me que seria cartão amarelo. Mas aos 41, Goulart rasteira Galeno e o árbitro mantém o critério e não mostra amarelo. Apoio isso."

45+1: "Num remate de Galeno, o Porto pede penálti, mas vemos nas imagens que a bola bate no peito de Livolant. É uma boa decisão de Hélder Malheiro, confirmada pelo VAR."

55: "Não tivemos repetição do golo do FC Porto e no início da jogada os jogadores do Casa Pia pediam uma falta. No primeiro momento, não consegui descortinar nada; também não foi mostrado na repetição. No entanto, o lance foi revisto e certamente Hélder Malheiro recebeu o OK para validar o golo."

77: "O jogo não reiniciou, estava parado e a segunda substituição contou como a mesma paragem de jogo, mesmo sendo em minutos diferentes. Tudo foi bem decidido."

87: "Um lance caricato. Gonçalo Borges leva amarelo por entrar no terreno do jogo antes de o colega sair. Ele foi avisado, entrou desconcentrado ou com ânsia, provavelmente distraiu-se."