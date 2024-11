"O público agradece desporto em sinal aberto, mas o Governo pode ter complicações"

Uma benesse para os telespectadores, mas com "eventuais complicações" para Luís Montenegro e seus pares. É assim que o professor de direito do desporto Lúcio Correia analisa o despacho em Diário da República do executivo com a lista de acontecimentos desportivos "que devem ser classificados de interesse generalizado do público" e dar, por isso, de forma gratuita nas televisões.

Nesta lista incluem-se jogos da Liga dos Campeões, do Mundial de Clubes, Liga Europa e Liga Conferência em que participem equipas portuguesas (um por jornada ou mão). Mas também, e para além do futebol, a Volta a Portugal masculina e feminina em ciclismo, o Rali de Portugal ou o Grande Prémio de MotoGP.

"Tem de haver aqui alguma contrapartida, negociação ou esclarecimento por parte do Governo. Porque, quando as pessoas compram, presumem que a competição não estará disponível em sinal aberto. Esta mudança implicará a perda de interesse nesses contratos o que poderá trazer complicações para o Governo. Para os adeptos será uma benesse", começa por dizer Lúcio Correia em Bola Branca, ao mesmo tempo que sustenta que este "despacho não é propriamente uma novidade", embora tenha "dúvidas se um jogo da Liga dos Campeões será totalmente de interesse público".