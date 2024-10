Campelos. “Confiança é sempre elevada”

O treinador do AVS, Vítor Campelos, está confiante para a partida, desta segunda-feira, contra o FC Porto.

"A nossa confiança é sempre elevada, pois acreditamos muito no nosso trabalho e na nossa equipa. Esta é a mensagem que transmitimos aos jogadores: confiança e entrega total, independentemente do adversário. O aspeto emocional e a energia com que os jogadores entram em campo fazem muita diferença. É verdade que ainda não venci o FC Porto, mas esta é mais uma oportunidade para isso”.

O técnico acrescenta: “O FC Porto chega numa sequência intensa de jogos, o que pode significar algumas alterações na equipa, com jogadores como João Mário, Zé Pedro, Eustáquio e Fábio Vieira”.

No entanto, “independentemente das mudanças, o FC Porto mantém sempre uma grande qualidade e sabemos a dificuldade deste desafio”.

“Preparámos o jogo focados na nossa performance, ajustando também alguns aspetos para explorar o que o FC Porto oferece em termos de jogo ofensivo. Queremos fazer um bom jogo, até porque acreditamos que, ao jogar bem, estamos mais próximos de vencer. Queremos promover e valorizar os nossos jogadores e dar um bom espetáculo”, refere.

Campelos aproveitou ainda para elogiar o avançado Samu: "O Samu é, de facto, um jogador de grande qualidade, assim como outros que já enfrentámos, como o Gyokeres no Sporting. Estas equipas, e particularmente jogadores como o Samu, exigem que estejamos altamente concentrados. No entanto, é importante não nos focarmos exclusivamente num jogador, já que o FC Porto tem muitos elementos de qualidade”.

A partida contra o FC Porto está marcada para as 20h15 desta segunda-feira.