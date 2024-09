Empate sem golos entre Famalicão e Nacional

O Famalicão e o Nacional empataram 0-0, em jogo da sétima jornada da I Liga de futebol, que deixa os famalicenses no quinto lugar e os insulares no 17.º.

Com esta igualdade, a equipa famalicense soma o quarto jogo sem vencer, o terceiro seguido a empatar, enquanto a equipa madeirense soma o terceiro encontro sem vencer, mas interrompe um ciclo de duas derrotas seguidas.

O empate deixa o Famalicão no quinto posto, com os mesmos 12 pontos do sexto, o Santa Clara, enquanto o Nacional está no fundo da tabela, no 17.º e penúltimo, com cinco, os mesmos de Boavista (15.º) e Estrela da Amadora (16.º).

Veja o resumo da partida: