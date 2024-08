Nota 3 para André Narciso. VAR corrigiu erro e o penálti foi "bem assinalado"

Tiago Rocha, o novo VAR Bola Branca, atribui Nota 3 a André Narciso, pela atuação no Moreirense 1-1 Benfica, na jornada 4 da I Liga.

O jogo "começou ameno, mas no final da primeira parte começou a complicar-se". Se a nível disciplinar não há "nada a apontar", no capítulo técnico há uma falha, que, no entanto, foi corrigida pelo videoárbitro.

Para começar, Tiago Rocha valida a decisão de não assinalar penálti para o Benfica, aos 18 minutos, por mão na bola de Fabiano.

"A mão está numa posição natural e é um ressalto à queima-roupa, da perna para a mão. Bem o árbitro a avaliar o lance", refere.

Aos 45 minutos, o erro do árbitro da partida, que gera um golo do Moreirense - invalidado, depois, com recurso ao VAR.

"Existe no início da jogada uma infração. É uma irregularidade notória, um pisão de Alanzinho. Para mim, há lugar a infração e à invalidação do golo. André Narciso teve de ter a ajuda do VAR", assinala.

Por outro lado, o lance do penálti que deu o empate ao Benfica, assinalado aos 96 minutos de descontos, "pode gerar polémica". Ainda assim, o VAR Bola Branca considera que Narciso esteve bem:

"É uma questão de intensidade mas o árbitro não tem intensómetro. Se há contacto, e há, na minha opinião a infração é bem assinalada. É um lance de interpretação e o VAR esteve bem ao não intervir."