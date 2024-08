"O futebol é uma cena muito louca": Lúcia Alves reage à grave lesão no joelho

Tem sido um dos rostos mais importantes das campanhas felizes do Benfica no futebol feminino. Lúcia Alves, na Luz desde 2019, lesionou-se com gravidade no joelho esquerdo.

“O futebol é uma cena muito louca mesmo, cheio de emoções e que nos faz viver os melhores e os piores momentos num ápice de segundos”, escreveu a lateral nas redes sociais, em reação à lesão condral aguda do joelho esquerdo.

“Não tenho palavras para expressar como me sinto neste momento, mas estou certamente segura que será mais uma cicatriz para me deixar ainda mais forte e segura daquilo que quero trabalho para o futuro”, garantiu.

E continuou: “Vão ser meses duros e exigentes mas nada que não dê para ultrapassar. Estou rodeada de pessoas boas, fortes e que jamais me deixaram cair. Vemo-nos em breve, virei com o gás todo, prometo”.

A futebolista renovou contrato com o Benfica, a 2 de julho, até 2026. No palmarés conta com quatro campeonatos, três Supertaças, quatro Taças da Liga e uma Taça de Portugal.