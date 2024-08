"FujiGolo" dá primeira vitória ao Gil Vicente

O japonês Fujimoto assinou esta sexta-feira um "hat-trick" na vitória do Gil Vicente na receção ao AVS, por 4-2, na segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol, com dois golos durante os descontos.

Kiki Afonso deu vantagem aos visitantes, aos 32, cinco minutos depois o espanhol Aguirre empatou para os minhotos, que chegaram à vantagem, aos 42, pelo japonês Fujimoto, antes de, aos 45+2, o brasileiro Nenê se tornar, aos 41 anos, no segundo jogador mais velho a marcar no campeonato português, atrás de José Torres, em 1979.

Nos descontos, Fujimoto marcou na conversão de uma grande penalidade, aos 90+4, e, depois, aos 90+6, assegurando os primeiros três pontos do Gil Vicente na edição 2024/25, enquanto o AVS, que jogou a partir dos 61 minutos com 10 jogadores, após a expulsão de Granada por acumulação de cartões amarelos, continua com apenas um.