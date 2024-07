Rui Borges. “O Jota segue o seu caminho e nós seguimos o nosso”

O treinador do V. Guimarães, Rui Borges, confirma a saída de Jota Silva.

"O Jota é um jogador diferenciado, especial para a equipa e adeptos, mas temos de saber viver com isso. É um passo que ambicionava, merece por tudo o que lhe tem acontecido. Não o conhecia, mas ao fim do primeiro dia percebi o porquê de ter sucesso. Não tenho dúvidas de que terá muito sucesso. Jogaremos com onze, por isso estou totalmente tranquilo", referiu.

O técnico do Vitória acrescentou: “O Jota foi um grande exemplo, surpreendeu-me muito pela positiva. Sabia que podia sair a qualquer minuto, mas quem o visse trabalhar diariamente via que o empenho era surreal. Vai chegar onde quer pela resiliência dele e carácter enquanto ser humano”.

Rui Borges é pragmático: “Não é só no Vitória, os jogadores estão todos à venda. Estou preparado para treinar. Se gostava que saísse o Jota, claro que não, mas foco-me é no dia a dia. O Jota segue o seu caminho e nós seguimos o nosso. Vão aparecer outros ‘Jotas’, o futebol é isto mesmo".

O extremo/avançado do Vitória estará a caminho da Premier League, do Nottingham Forest nomeadamente.