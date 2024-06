O treinador João Aroso é o novo diretor técnico do Famalicão, confirma o clube.

Em comunicado, o Famalicão explica que a “contratação insere-se na política de fortalecimento da estrutura, com particular enfoque para a criação do projeto FC Famalicão 2.0”.

Já o técnico acrescenta: “O presidente apresentou-me o projeto FC Famalicão 2.0, no qual sentia existir a necessidade de ter um diretor técnico. Foi-me proposto ajudar a desenvolver os jogadores e intervir na forma de jogar para desenvolver alguns conceitos e ajudar a criar uma maior identidade entre as várias equipas do clube”.

O último trabalho de Aroso tinha sido no V. Guimarães.