"Foi muito bem vista a vinda da SAD para a Vila das Aves": autarca de Santo Tirso celebra subida de divisão e os ganhos para a região

Numa nova vitória conseguida diante do Portimonense, por 2-1, no segundo jogo do play-off no passado domingo,



O regresso do AVS aos grandes palcos e à I Liga pode ser a alavanca para o desenvolvimento do município de Santo Tirso, confessa Alberto Costa, presidente da autarquia, a Bola Branca. O AVS bateu o Portimonense, por 2-1, no domingo, em Vila das Aves.

“Depois de passarmos um momento menos bom com o Desportivo das Aves, um clube com história, vontade e de muito querer, regressar à I Liga com o AVS é muito importante em termos económicos e em termos sociais”, explica o autarca. “Demonstra-se bem o aliar de um projeto da SAD com a terra da Vila Das Aves, que levou e culminou a este sucesso da subida.”

Segundo Alberto Costa, a alavanca de desenvolvimento do município pode apoiar-se sobretudo na linguagem do futebol, na qual o autarca acredita mesmo que o retorno económico e social poderá vir a ser muito benéfico para a região.

“Todos os clubes que aqui estão, inclusive a própria SAD, são todos tratados da mesma forma”, continua. “Os apoios estão regulamentados e é claro que nós queremos que tudo corra bem. Isto vai ser potenciador de desenvolvimento económico e social do município e em particular da Vila das Aves. Temos de nos apoiar a esta grande alavanca que é o futebol da I Liga, para também levarmos mais longe o nome do município de Santo Tirso e da Vila Das Aves.”

O autarca vai mais longe e refere que o apoio da autarquia pode mesmo vir a ser operado.

“As infraestruturas são do clube e não são da SAD”, explica. “Nós podemos apoiar o clube ao nível das infraestruturas, mas também apoiar as camadas jovens, quer sejam elas ligadas à SAD, quer ao clube.”

O autarca encontra-se muito expectante com o regresso do clube a um grande palco e deixa a garantia de que o lugar do AVS é nos grandes palcos.

“Estou mesmo plenamente convicto, desde a primeira hora, que foi muito bem vista a vinda da SAD para a Vila das Aves, num projeto com gente credível e que atingiu os seus objetivos”, garante.

E continua: “Acho que aconteceu bem mais rapidamente do que estava definido nos objetivos e estão todos de parabéns pelo trabalho belíssimo que fizeram nesse sentido”.