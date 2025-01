Gerrard abandona a Arábia Saudita e o clube explica: "Às vezes, as coisas não correm como planeado"

A saída do treinador, que fez quase toda a carreira de jogador no Liverpool, do Al-Ettifaq acontece cerca de ano e meio após ter assumido funções, mas sem resultados significativos, numa etapa que se seguiu ao Rangers, que levou ao título, e ao Aston Villa.

"Às vezes, as coisas não correm como planeado, mas as fundações que ajudou a construir vão garantir um futuro brilhante a longo prazo. Mudou o clube para melhor e nunca será esquecido", referiu o clube na rede social X.

O Al Hilal, de Jorge Jesus, é o campeão em título e lidera também esta época o campeonato, com os mesmos 43 pontos do Al-Ittihad, treinado por Laurent Blanc, enquanto o Al Nassr, equipa em que joga Cristiano Ronaldo, segue em quarto, a oito pontos.