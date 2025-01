Declarada acidental a queda de helicóptero que matou dono do Leicester

A queda de um helicóptero que vitimou cinco pessoas em 2018, incluindo o antigo dono do Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha, foi declarada um acidente por um júri, após investigação, esta terça-feira.

A conclusão da investigação ao incidente surge mais de seis anos depois de, em outubro de 2018, o helicóptero ter perdido o controlo e caído no exterior do King Power Stadium, ficando engolido em chamas. Morreram também o piloto, Eric Swaffer, a sua parceira e copiloto, Izabela Lechowicz, e os passageiros Nusara Suknamai e Kaveporn Punpare.

"O helicóptero tinha todos os certificados de aeronavegabilidade e manutenção. Concluiu-se que o piloto explorou todas as opções possíveis e apropriadas para tentar recuperar o controlo do helicóptero", lê-se no acórdão do tribunal de Leicester, que foi lido na Câmara Municipal.

Já em 2023, o Ramo de Investigação a Acidentes Aéreos do Reino Unido (AAIB, na sigla em inglês) tinha concluído que o despenhamento do avião fora um "trágico acidente" causado por uma falha técnica.

Um rolamento já gasto na cauda do helicóptero levou à perda de controlo após a descolagem no estádio do Leicester City. Quatro das pessoas que seguiam a bordo sobreviveram à queda inicial, no entanto, morreram quando a aeronave se incendiou, menos de um minuto depois.