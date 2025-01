Haaland renova com o Manchester City até 2034

O Manchester City anunciou, esta sexta-feira, a renovação de contrato com Erling Braut Haaland por nove temporadas e meia.

Caso cumpra o novo contrato até ao fim, o ponta de lança internacional norueguês, de 24 anos (completa 25 no final de julho deste ano), continuará no clube até junho de 2034, ou seja, quando terá 33 anos.

Haaland está em Manchester há duas épocas e meia, desde o verão de 2022. Desde então, marcou 111 golos em 125 jogos e já venceu duas Premier Leagues, uma Supertaça inglesa, uma Taça de Inglaterra, uma Supertaça Europeia e a primeira Liga dos Campeões da história do City.

"Estou muito feliz por ter assinado o meu novo contrato e estou ansioso por passar ainda mais tempo neste grande clube. O Manchester City é um clube especial. (...) Agora, quero continuar a crescer, trabalhar para melhorar e fazer o meu melhor para nos ajudar a alcançar mais sucesso no futuro", afirma Haaland, citado no comunicado do City.

Nascido em Leeds, no Reino Unido, e filho do antigo jogador do Manchester City (e Leeds United e Nottingham Forest) Alf-Inge Haaland, Erling começou a carreira no Bryne, da Noruega, antes de rumar ao Molde, onde se estreou como profissional. Viajou, então, para a Áustria, para o Salzburgo, e os golos que marcou levaram-no rapidamente para o Borussia de Dortmund. Não acusou a subida de nível e, no verão de 2022, mudou-se para o Manchester City, a troco de 60 milhões de euros.