Guarda-redes da Udinese investigado por suspeitas de envolvimento em apostas desportivas

O guarda-redes nigeriano Maduka Okoye, da Udinese, está a ser investigado por suspeitas de envolvimento num esquema de apostas desportivas, de acordo com o jornal italiano "Messaggero Veneto".

Em causa está um fluxo anormal de apostas de elevados valores ligadas ao cartão amarelo que Okoye recebeu, por perder tempo, aos 64 minutos da derrota vitória sobre a Lazio, por 2-1, a 11 de março de 2024.

O Ministério Público de Udine desencadeou a investigação após denúncia da empresa Snai, que criou um algoritmo para detetar anomalias em apostas desportivas. Também o empresário Diego Giordano, de 40 anos, que detém um restaurante frequentado por jogadores e dirigentes da Udinese, se encontra sob suspeita, no âmbito desta situação.

Foram realizadas buscas nas residências de ambos os suspeitos, além de na pizzaria "Biffi", e os conteúdos de conversas de telemóvel foram copiadas, em busca de desvelar quaisquer possíveis acordos.

O diário desportivo italiano adianta, ainda, que Okoye, que não joga desde 1 de dezembro de 2024, e Giordano estão acusados de fraude. O Ministério Público de Udine está a tentar perceber se o incidente se enquadra num esquema de crime organizado ou se se trata de um caso isolado.

Okoye está "calmo"

Citado no site do "Messaggero Veneto", o advogado de Maduka Okoye garante que o seu cliente "está calmo", perante as suspeitas.

"No momento certo, forneceremos todos os esclarecimentos necessários. O tema é bastante delicado", sublinha Maurizio Conti.

Maduka Okoye, de 25 anos, completou a formação no Bayer Leverkusen, antes de rumar ao Fortuna Dusseldorf. Foi nos Países Baixos, no Sparta de Roterdão, que encontrou o seu espaço e chamou a atenção do Watford, embora apenas tenha disputado dois jogos pelos ingleses. Em 2023/24, mudou-se para a Udinese, a troco de seis milhões de euros.

Dono da baliza da seleção da Nigéria, o guarda-redes tinha assumido a titularidade também na Udinese, esta época. Deixou de jogar no início de dezembro e foi notificado da investigação no final desse mês.