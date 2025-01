Marta vai continuar a jogar pelo menos até aos 40 anos

Marta vai continuar a jogar por pelo menos mais dois anos, até aos 40, depois de ter renovado contrato com o Orlando Pride, até 2026.

Num vídeo em que, inicialmente - e em jeito de brincadeira -, dá a ideia de que vai sair do clube, a capitã do Pride, de 38 anos, anuncia que "vai ficar em casa". O Corinthians, que sonhava com a contratação do maior ídolo do futebol feminino brasileiro, fica de mãos a abanar.

A época 2024 foi a melhor de Marta desde que chegou aos Estados Unidos, em 2017. Com 11 golos e 11 assistências, a criativa ajudou a equipa da Florida a conquistar a NWSL, a primeira da sua história.

Apesar de ter renunciado à seleção após os Jogos Olímpicos de Paris 2024, Marta já tinha garantido que pretendia jogar "mais uns dois anos". O regresso ao Brasil chamou pela "10", por muitos considerada a melhor jogadora da história, porém, no final, a escolha foi ficar em Orlando.