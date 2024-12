"Obrigado, maestro". Mário Rui rescinde com o Nápoles

O Nápoles anunciou, esta segunda-feira, a rescisão de contrato com o português Mário Rui.

"Cada corrida, cada ataque, cada batalha em campo. Obrigado, maestro, por vestires a nossa camisola azul com orgulho", pode ler-se num vídeo de despedida.

O lateral-esquerdo de 33 anos estava em final de contrato, não fazia parte dos planos de Antonio Conte, e fica livre seis meses antes do previsto. Mário Rui não fez qualquer jogo esta temporada, nem sequer foi convocado para nenhuma partida.

Mário Rui foi uma peça importante no clube do sul de Itália. Juntou-se em 2017 e somou 227 partidas, sendo um jogador importante na temporada do título em 2022/23.

O ala fica agora livre para reforçar qualquer clube na segunda metade da temporada. Antes do Nápoles, jogou na Roma, Empoli, Spezia, Gubbio e no Fátima.

Mário Rui somou 12 internacionalizações por Portugal e fez parte do plantel que venceu a Liga das Nações e que esteve no Mundial 2018.