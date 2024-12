Bove já teve alta

O jogador Edoardo Bove recebeu alta do Hospital Careggi, em Florença, depois de ter sofrido uma paragem cardíaca durante o jogo entre a Fiorentina e o Inter Milão, a 1 de dezembro.

Os exames realizados à posteriori excluíram lesões “graves do sistema nervoso central ou do sistema cardiorrespiratório”.

O médio, de 22 anos, foi submetido a uma intervenção cirúrgica para implantar um desfibrilhador subcutâneo.

Após esta intervenção, o jogador vai ter de mudar de clube, as regras em Itália impedem que jogue no país com estes dispositivos cardíacos.

O caso é semelhante ao de Christian Eriksen, médio que colapsou durante o Euro 2020, e teve de deixar o Inter Milão para ir jogar para Inglaterra (Brentford e Manchester United).