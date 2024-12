"Não acredito que o Artur Jorge vá sair, o Botafogo vai chegar-se à frente": António Oliveira, o Brasileirão e o futuro

O triunfo de Artur Jorge no Botafogo “é mais uma marca do treinador português”. Quem o diz é António Oliveira, treinador e filho de lenda.

O antigo técnico de Corinthians, Cuiabá, Coritiba e Athletico Paranaense garante que estas conquistas, tanto na Libertadores como no Brasileirão, acontecem “num panorama difícil, desafiante e desgastante, mas fascinante”.

E acrescenta: “É uma liga fascinante e das mais difíceis do mundo”.

Este treinador, de 42 anos e com passagem recente pelo Benfica B, vê como provável a continuidade do ex-treinador do Sp. Braga. “Não acredito que o Artur irá sair, o Botafogo vai chegar-se à frente”, arrisca. “Só existem duas situações que podem motivar a saída do futebol brasileiro: ou vir para uma das grandes equipas da Europa, a outra é a componente financeira”, explica.

Essa dimensão financeira “só é plausível através de mercados emergentes, que vêm com contratos chorudos”, diz ainda. E insiste: “Não tenho dúvida que o Botafogo e o seu investidor vão-se chegar à frente. É dos poucos [clubes] que abraçam projetos, com certeza não vai querer perder o seu treinador”.

Oliveira saiu do Corinthians no dia 2 de julho. Desde então está à espera do projeto certo. “Olho muito para a progressão de carreira, depois de atingir um dos maiores colossos do futebol mundial”, explica, referindo-se ao Corinthians.

“O objetivo é continuar em clubes dessa dimensão, desta vez com condições iniciais para poder, em vez de títulos virtuais, um dia tocar numa taça”, conclui.