Cardozo continua a fazer golos aos 41 anos

Lembra-se de Oscar Cardozo? O avançado paraguaio, de 41 anos, continua a jogar, a marcar e a bater recordes.

O antigo jogador do Benfica chegou aos 125 golos pelo Club Libertad e passa a ser o “máximo goleador” do clube.

Aos 90+1 minutos, Cardozo fez de penálti um dos golos contra o Cerro Porteño, na última jornada do Torneio Clausura.

“Glória a Deus. Feliz e grato ao Club Libertad e às pessoas que desde o início confiaram no meu trabalho e me abriram as portas depois de tantos anos fora do meu país, isso mostra que com muito trabalho e disciplina os objetivos e sonhos são cumprido. Com Orgulho Artilheiro do Club Libertad”, escreveu “Tacuara” nas redes sociais.