Três adeptos do Real Madrid detidos por insultos a Lamine Yamal e Raphinha no "El Clásico"

O Barcelona venceu por 4-0 em Madrid, num jogo que ficou marcado por insultos das bancadas a Lamine Yamal no terceiro golo dos "blaugranas", visando a cor de pele e a mãe do internacional espanhol.

No dia seguinte, o Real Madrid emitiu um comunicado, condenando comportamentos racistas e anunciando uma investigação para identificar os adeptos responsáveis pelos insultos.

"O Real Madrid condena de forma enérgica qualquer tipo de comportamento que implique racismo, xenofobia ou violência no futebol e no desporto, lamentando profundamente os insultos que alguns adeptos proferiram ontem à noite, num dos cantos do estádio. O Real Madrid abriu uma investigação a fim de localizar e identificar os autores destes lamentáveis e desprezíveis insultos, para poder adotar as medidas disciplinares e judiciais pertinentes", indicaram os "merengues".



Para a identificação e detenção dos autores dos insultos, a polícia espanhola terá consultado as imagens de videovigilância do estádio, além de vários vídeos publicados nas redes sociais que também mostram os comportamentos racistas de adeptos do Real Madrid.