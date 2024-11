Bayern-Benfica. Adepto que se sentiu mal morreu a caminho do hospital

O adepto do Bayern de Munique que se sentiu mal no início do jogo frente ao Benfica, a contar para a quarta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, não resistiu e morreu a caminho do hospital, segundo informaram os alemães, na noite de quarta-feira.

Em comunicado publicado nas redes sociais, o Bayern salienta que "a morte ensombra" a vitória, por 1-0, sobre a equipa portuguesa.

"Uma emergência médica nas bancadas da Allianz Arena lançou uma sombra sobre o jogo logo desde o início. Por consideração, os Südkurve [claque do Bayern] contiveram-se no habitual apoio vociferante à equipa e o clube reduziu a cobertura do jogo", pode ler-se na rede social X.

O Bayern explica que, "cerca de uma depois do apito final", recebeu "a triste notícia" de que o adepto morrera a caminho do hospital.

"O FC Bayern está de luto, lado a lado com os familiares do adepto", lê-se.

O Benfica perdeu no terreno do Bayern, por 1-0, na quarta jornada da fase de liga da Champions. À falta de mais quatro jogos, a equipa de Bruno Lage está na zona de acesso ao "play-off", com seis pontos.