Rui Vitória é o novo treinador do Panathinaikos

O Panathinaikos anunciou a contratação do treinador português Rui Vitória.

O mau início de época dos gregos levou ao despedimento do treinador Diego Alonso. O Panathinaikos está no oitavo lugar do campeonato, ainda que apenas a cinco pontos do líder, o inesperado Aris.

Rui Vitória, de 57 anos, estava fora do ativo desde que deixou o comando técnico da seleção do Egito, em fevereiro.

O treinador só treinou no estrangeiro desde que deixou o Benfia na época 2018/19. Passou pelo Al-Nassr, Spartak de Moscovo e, nos últimos anos, na seleção do Egito.

Vitória treinou as águias durante três épocas e meia e foi tricampeão nacional. Antes, passou pelo Vitória SC, Paços de Ferreira, Fátima e Vilafranquense.