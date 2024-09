"O Maccabi Tel Aviv tem um meio-campo muito forte": Miguel Vítor descasca o adversário do Sp. Braga

É a segunda vez que os bracarenses se cruzam com israelitas esta época. Na segunda pré-eliminatória da Liga Europa “despacharam” o Maccabi Petah Tikva com duas vitórias, sem golos sofridos: 2-0 em Braga e 5-0 em Israel.

Agora, o adversário a abrir a fase liga tem o país de origem como a única coisa em comum. O Maccabi Tel Aviv tem outro andamento. Quem o diz é Miguel Vítor, há oito anos em Israel, em declarações a Bola Branca.



“Acho que vai ser um jogo completamente diferente. Jogaram antes contra uma equipa que não está tão habituada a este nível de competição, de uma qualidade inferior, e vão ser jogos bastante mais competitivos”, defende.



O campeão em título de Israel, equipa com mais títulos do país, vence há oito jogos, apenas perdeu nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões – 1-0 com o Steaua Bucareste – e está mais habituado a jogar na Europa.



“É o campeão de Israel, está a ter um bom arranque de época. Nas últimas épocas tem feito boas campanhas na Europa, passando muitas vezes as fases de grupos. Tem jogadores internacionais e experientes, habituados a estas competições”, sublinha o central do Hapoel Beer Sheva.