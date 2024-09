Bicampeã do mundo Alex Morgan anuncia adeus ao futebol

A histórica avançada internacional norte-americana Alex Morgan anunciou, esta quinta-feira, que vai retirar-se do futebol já na noite de domingo para segunda-feira.

"Vou retirar-me", revela a ponta de lança do San Diego Wave e da seleção dos Estados Unidos, de 35 anos, num vídeo publicado nas redes sociais.

"Esta decisão não foi fácil, mas no início de 2024, senti no fundo do coração que esta seria a minha última época a jogar futebol. O futebol é parte de mim há 30 anos e foi uma das primeiras coisas que alguma vez amei. Dei tanto a este desporto e o que recebi de volta foi mais do que alguma vez imaginei. O sucesso, para mim, é definido por nunca desistir e por dar tudo de mim e fiz exatamente isso", acrescenta.

Alex Morgan sublinha que deu o máximo "todos os dias" em campo e "no esforço inexorável pelo investimento global no desporto feminino".

"A minha filha Charlie virou-se para mim no outro dia e disse-me que quer ser jogadora de futebol quando crescer e isso deixou-me imensamente orgulhosa. Não porque deseje que ela seja futebolista, mas porque agora existe um caminho e até uma menina de quatro anos já consegue ver isso. Estamos a mudar vidas e o impacto que temos na próxima geração é irreversível. E tenho orgulho no papel que tive em fazer isso acontecer, em fazer o jogo evoluir e deixá-lo num lugar que me deixa muito feliz", conta.