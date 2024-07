José Mourinho segue para a 3.ª pré-eliminatória da Champions

O Fenerbahçe, treinado por José Mourinho, venceu esta terça-feira na receção ao Lugano, por 2-1, e apurou-se para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões Europeus, depois de já ter vencido na Suíça, por 4-3.

Essa vitória criou a perceção de que a equipa de Mourinho iria, sem grandes sobressaltos, marcar encontro com os franceses do Lille, na fase seguinte, mas a realidade foi diferente, com a equipa suíça a entrar disposta a vender cara a eliminação.

O Fenerbahçe entrou adormecido e foi surpreendido pela fortíssima entrada dos suíços, que entraram não só a controlar o jogo com bola, deixando os turcos desconfortáveis, como a ameaçar o golo.

Tanto ameaçaram que chegou mesmo, aos sete minutos, pelo médio tunisino Mohamed Belhadj, numa transição ofensiva muito bem conseguida, anulando a desvantagem que traziam da Suíça.

O Fenerbahçe sentiu este golo e continuou sem atinar com a forma de contrariar o jogo dos suíços, perante um José Mourinho com cara de poucos amigos a dar constantes instruções para dentro do campo, estando por mais de uma vez na iminência de sofrer o segundo golo, que deixaria o Lugano em vantagem na eliminatória.

Valeu ao Fenerbahçe o seu guarda-redes, o croata Dominik Livakovic, que evitou o 2-0 à beira do intervalo com uma defesa espantosa, apanhado em contrapé, mas a conseguir, mesmo assim, um golpe de rins que segurou a desvantagem mínima.

Na segunda parte, o Fenerbahçe subiu de produção, começou a empurrar o Lugano para trás e, aos 59 minutos, chegou ao empate pelo veterano ponta de lança bósnio Edin Dzeko, que já assinara um "hat-trick" na primeira mão, a dar o melhor seguimento, de cabeça, a um livre cobrado do flanco direito do seu ataque.

De resto, seria mesmo através das bolas paradas que o Fenerbahçe não só criava mais perigo como fez os seus dois golos, o segundo já em período de compensações, aos 90+3 minutos, pelo médio polaco Sebastian Szymanski, também de cabeça, após assistência do sérvio Dusan Tadic.

Este golo surgiu numa altura em que o Lugano estava completamente descompensado, quando procurava a todo o custo ainda chegar ao segundo golo que forçasse um prolongamento.

O Fenerbahçe, atual vice-campeão turco, garantiu assim a qualificação para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, na qual vai defrontar os franceses do Lille, quarto classificado da Ligue 1 em 2023/24.