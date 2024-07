Nuno Tavares volta a ser emprestado. Desta vez, vai jogar na Lazio

A Lazio anunciou a contratação do lateral português Nuno Tavares, por empréstimo do Arsenal.

O defesa de 24 anos volta a não fazer parte dos planos de Mikel Arteta e é cedido pela terceira época consecutiva. Depois de uma passagem bem sucedida pelo Marselha e uma com pouco rendimento e utilização no Nottingham Forest, na época passada, Tavares ruma agora a Itália.

De acordo com a nota oficial do clube de Roma, o empréstimo contempla uma cláusula de compra que se pode tornar obrigatória mediante o rendimento do jogador.

Formado no Benfica, Nuno Tavares fez 41 jogos pela equipa principal antes de rumar ao Arsenal por oito milhões de euros no verão de 2021. Fez 28 partidas pelos "gunners" antes de deixar o clube.