Petit vence pela primeira vez no Brasileirão e tira Cuiabá do último lugar

O Cuiabá, orientado pelo português Petit, venceu pela primeira vez no Brasileirão e saiu do último lugar do campeonato.

O antigo treinador do Boavista chegou ao clube brasileiro já com a época a decorrer e venceu o primeiro jogo no campeonato à sua terceira partida, sétima para o clube.

O triunfo foi na visita ao Criciúma, por 5-2. O Cuiabá ainda não tinha marcado qualquer golo no campeonato.

Clayson bisou, Pitta - que teve uma breve passagem por Portugal no Alvarenga -, também marcou, assim como Ramon e Max Alves. Do outro lado, saíram derrotados Bolasie e Tobias Figueiredo, ambos ex-Sporting.

"Ainda não tínhamos feito golos, hoje conseguimos fazer cinco. Estivemos muito bem no jogo e foi uma vitória justa. Pena termos sofrido dois, precisamos dar consistência em termos defensivos e vamos corrigir, vamos melhorar”, prometeu.

Petit já tinha somado vitórias, nomeadamente na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil, mas faltrava quebrar o jejum no Brasileirão.

Com este triunfo, o Cuiabá sai do último lugar para o 19.º, agora com 4 pontos.