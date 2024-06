Di María dá vitória à Argentina na preparação da Copa América

Di María, jogador que tem futuro por decidir com o Benfica, decidiu a vitória da Argentina, por 1-0, frente ao Equador, num jogo de preparação para a Copa América.

Aos 40 minutos, o avançado das águias recebeu uma bola de Cuti Romero e rematou para o fundo da baliza. A bola ainda bateu no poste antes de entrar.

Di María foi o capitão de equipa e saiu aos 56 minutos, substituído por Lionel Messi. Nico Otamendi não saiu do banco.

O avançado de 36 anos está em final de contrato com as águias, mas há interesse do Benfica em prolongar a ligação, segundo confirmou o presidente Rui Costa.

Di María marcou 17 golos e registou 13 assistências em 48 jogos esta época. Terá, no entanto, propostas do Rosario Central, da Argentina, onde começou a carreira, e do Inter Miami, onde poderia reencontrar Messi.

A Argentina tem ainda mais um jogo de preparação contra a Guatemala antes de arrancar a Copa América. Os campeões do mundo estão no grupo A com Canadá, Chile e Peru.