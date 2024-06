Enzo Maresca é o novo treinador do Chelsea

O Chelsea anunciou a contratação do treinador italiano Enzo Maresca, que assinou um contrato de cinco temporadas mais uma de opção.

O técnico de 44 anos dá o salto para os "blues" após ter sido campeão do Championship com o Leicester City. É o sucessor de Mauricio Pochettino.

Apesar do recente sucesso, Maresca é, ainda, um jovem treinador. Foi adjunto no Ascoli, Sevilha, West Ham e Manchester City. Treinou os sub-23 dos "citizens" e uma breve passagem pelo Parma, em 2021/22.

"Estamos encantados em dar as boas-vindas ao Enzo. Provou ser um treinador excelente e capaz de conseguir resultados impressionantes. Ele impressionou-nos muito nas reuniões que tivemos até finalizar a contratação. Estamos alinhados em ética de trabalho e ambição", disseram os diretores desportivos do Chelsea, Laurence Stewart and Paul Winstanley.

Já Enzo Maresca destaca que treinar "um dos maiores clubes do mundo é um sonho". "Estou muito entusiasmado e ansioso para trabalhar com um grupo tão talentoso".