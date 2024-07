Koeman não fez antevisão do Países Baixos-Inglaterra e a culpa é dos comboios

A conferência de imprensa da seleção dos Países Baixos, de antevisão da partida frente a Inglaterra, das meias-finais do Euro 2024, inicialmente marcada para a noite de terça-feira, foi cancelada devido a um problema de transporte, esclarece a UEFA.

O selecionador Ronald Koeman e o defesa-central Nathan Aké eram aguardados pela imprensa no Estádio do Borussia Dortmund, às 18h45, para fazerem a antevisão ao jogo com a Inglaterra. No entanto, "devido a uma interrupção na viagem planeada da equipa neerlandesa até a Dortmund, a sua chegada foi significativamente atrasada", pelo que a conferência de imprensa teve de ser riscada.

O comboio que transportaria a equipa até Dortmund, proveniente de Wolfsburgo, foi cancelado, devido a um "bloqueio na via", o que obrigou a comitiva a viajar de avião. A chegada tardia da seleção neerlandesa a Dortmund incompatibilizou-se com a manutenção da conferência de imprensa.



Questionado sobre este contratempo dos Países Baixos, o selecionador inglês, Gareth Southgate, minimizou o impacto com algum humor.

“Não jogaremos antes das 21h00 [locais, 20h00 em Portugal continental] de quarta-feira. Tenho certeza que eles poderão jantar quando chegarem. Têm muito tempo. Não vejo que impacto isso poderá ter no jogo”, referiu, na conferência de imprensa de Inglaterra.

Os Países Baixos defrontam a Inglaterra, nas meias-finais do Euro 2024, esta quarta-feira, a partir das 20h00, no Signal Iduna Park, em Dortmund.