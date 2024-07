Inglaterra nas meias-finais, Suíça cai nos penáltis

A Inglaterra está nas meias-finais do Euro 2024 depois de ter derrotado a Suíça nas grandes penalidades.

A partida terminou com empate 1-1 no tempo regulamentar, não houve golos no prolongamento e tudo se decidiu da marca dos 11 metros.

O central Akanji foi o único a falhar a grande penalidade.

Durante os 90 minutos marcaram Embolo, para os suíços, aos 75 minutos, e Saka, para os ingleses, cinco minutos depois.

Agora, a Inglaterra vai defrontar nas meias-finais do Euro o vencedor da partida entre Países Baixos e Turquia.

Na outra meia-final jogam Espanha e França.