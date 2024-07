Não há Portugal-França no "mata-mata" dos Europeus sem prolongamento

O Portugal-França dos quartos de final do Euro 2024 manteve a tradição: todos os jogos entre as duas seleções na fase a eliminar dos Europeus que vão a prolongamento. Contudo, este foi o primeiro que foi a penáltis.

Em 1984, em noite de São João, Jean-François Domergue adiantou a França aos 24 minutos, mas Rui Jordão fez o 1-1 aos 74 e forçou o prolongamento no encontro das meias-finais. Jordão bisou e adiantou Portugal, mas Domergue imitou-o e, aos 119 minutos, Michel Platini fez o que melhor sabia: um golo. A França avançou, assim, para a final, no Europeu que organizou, e sagrou-se pela primeira vez campeã .

Nova dose em 2000, novamente nas meias-finais, agora no Europeu realizado entre Bélgica e Países Baixos. Os 90 minutos terminaram com 1-1 no placard, fruto dos golos de Nuno Gomes, aos 19 minutos, e Thierry Henry, aos 51. No tempo extra, a história repetiu-se: novamente o melhor jogador da França a decidir - desta feita foi Zinédine Zidane, ao minuto 117, de grande penalidade. Portugal voltou a batizar o título francês.

Em 2016, Portugal quebrou o enguiço - e que forma de o fazer. Final no Stade de France, perante milhares de franceses, com a Torre Eiffel pintada de azul, branco e vermelho. Lesão de Cristiano Ronaldo aos 25 minutos. Bola de André-Pierre Gignac ao poste, defesas de Rui Patrício, nulo ao fim de 90 minutos, prolongamento a ameaçar penáltis, um livre de Raphael Guerreiro à barra. E ainda mal Hugo Lloris recuperara do susto quando, aos minuto 109, o "patinho feio" Éder pegou na bola no meio da rua e desferiu um forte pontapé para a história. Portugal 1, França 0, e o primeiro título da história da equipa das quinas.

O Portugal-França desta sexta-feira também terminou empatado (0-0) nos 90 minutos, no entanto, introduziu uma variação: pela primeira vez, as duas seleções disputaram a passagem nos penáltis. Venceram os franceses, por 5-3, depois do remate ao poste de João Félix.