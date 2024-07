Um França-Bélgica entre o 'hat-trick' de 84 e uma espécie de 'hat-trick' 40 anos depois

São já históricos os confrontos entre os dois países e, na contabilidade geral, até são os “diabos vermelhos” que levam vantagem sobre os gauleses nas partidas oficiais: 30 vitórias contra 26, a que se juntam mais 19 empates.

No entanto, há um jogo que os mais antigos (e Platini, em particular) não esquecem.

O Europeu 1984 – sim, esse em que os portugueses também brilharam – sorriu à França e terá sido esta partida contra os belgas a dar um “boost” na confiança dos anfitriões.

A 16 de junho, em Nantes, a seleção de Giresse, Tigana, Fernandez e companhia não deu chance a Scifo, Vercauteren e Ceulemens.

Em grande destaque esteve Michel Platini, o mesmo que, dias depois, terminou com o sonho dos “patrícios” nas meias-finais.

Numa partida que terminou com uma goleada de 5-0, o destaque vai para os três golos do “10” francês. O 'hat-trick' teve ainda uma característica que o define realmente como o mais puro dos 'hat-tricks': um golo com o pé esquerdo, um com o pé direito (de penálti) e um de cabeça (aos 4, 74 e 89 minutos).

Nessa tarde também marcaram Giresse e Luis Fernandez. Sabemos como “isto” no longínquo 1984 terminou. A França ficou com o “caneco” em casa, derrotando Portugal numas meias-finais dramáticas (3-2) e a Espanha, por 2-0, na final de Paris.

Para esta segunda-feira, os dois países voltam a encontrar-se em Dusseldorf e o ambiente está quentinho, como se quer nestas alturas de “mata-mata”.

Enquanto Mbappé luta contra uma máscara que o incomoda para mostrar tudo o que sabe, Lukaku – outro com um 'hat-trick', mas de golos anulados neste Euro 2024 – espera estrear-se a marcar.

O defesa belga Wout Faes avisou: "Podemos vencer qualquer um." E o francês Saliba já respondeu: "Se não têm medo de nós, melhor para eles".

A partir das 17h00 começa a partida e daqui vai sair – se os deuses do futebol o permitirem – o adversário de Portugal nos quartos de final do Euro 2024.