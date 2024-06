Tudo empatado, mas tudo decidido. Roménia, Bélgica e Eslováquia seguem em frente, Ucrânia eliminada

Roménia, Bélgica e Eslováquia apuraram-se para os oitavos de final do Euro 2024 e a Ucrânia é eliminada, num grupo que termina com os quatro países empatados com quatro pontos.

À entrada para a última jornada, as quatro equipas estavam empatadas e, com tudo por decidir, os dois jogos da tarde terminaram também empatados.

A Eslováquia ainda fugiu na liderança do grupo com um golo de cabeça de Duda aos 24 minutos, mas foi uma vantagem que durou pouco tempo devido ao golo de Marin, de penálti, aos 37 minutos de jogo.

Ao mesmo tempo, o Ucrânia-Bélgica não saiu do zero, mesmo sabendo a seleção ucraniana que seria eliminada em caso de empate a quatro equipas, e a Bélgica sabendo que ficaria de fora se perdesse o jogo.

Contas feitas, fica tudo como começou a jornada, apenas com mais um ponto em cada equipa. A Roménia vence o grupo e vai defrontar um dos terceiros classificados, enquanto que a Bélgica termina o segundo posto e tem a França pela frente, ficando ainda no caminho de Portugal.

A Eslováquia passa como um dos melhores terceiros classificados, mas ainda aguarda para saber quem vai defrontar. Já a Ucrânia é eliminada, apesar dos quatro pontos.