Félix desentendeu-se com Martínez? "Claramente, é mentira"

João Félix nega a existência de qualquer problema com Roberto Martínez, apesar de ainda não ter somado qualquer minuto no Euro 2024.

O avançado do Barcelona ficou no banco diante de República Checa e Turquia, e ainda aguarda pela estreia na prova. Ainda assim, garante que não teve qualquer desentendimento com o selecionador nacional.

"Claramente, é mentira. Se não, não estava aqui. É só mais uma falta de respeito para com o meu nome e com o nome do míster, e da seleção em geral", vinca, esta terça-feira, em conferência de imprensa de antevisão da partida com a Geórgia, da última jornada da fase de grupos.

Apesar de negar qualquer discussão com Martínez, o internacional português também admite esperar ser titular frente aos georgianos.

"Vai haver algumas mudanças e espero estar no onze inicial para ajudar a seleção. O mister optou por não me colocar [nos dois primeiros jogos] e só tenho de respeitar. Ele fez questão de falar comigo e a confiança é 100% de ambos. Eu disse que quando precisar de mim aqui estarei", sublinha.

Já sobre o facto de ter saído do banco de suplentes uns minutos antes do final do jogo com a Turquia, na jornada anterior, Félix é menos brando: "Fui à casa de banho. Quer que diga o que é que fiz?"

João Félix lembra outras ocasiões, até nos clubes, em que não foi opção, mas assegura que está pronto: "Estou cá, sou mais um e sempre que a seleção precisar, vou estar cá para ajudar no que puder."

O Geórgia-Portugal está agendado para quarta-feira, às 20h00, em Gelsenkirchen, e terá relato em direto da Alemanha e acompanhamento ao minuto na antena, na app e no site da Renascença, em rr.pt.