Yaremchuk é mais feliz no Euro. Golo ao cair do pano salva Ucrânia frente à Eslováquia

A Ucrânia suspira de alívio, esta sexta-feira. Esteve a perder com a Eslováquia e praticamente eliminada, porém, na segunda parte, conseguiu dar a volta e somar a primeira vitória no Euro 2024, por 2-1, que a mantém viva na luta pelo acesso aos oitavos de final.

A Eslováquia começou a sonhar com selar já o apuramento quando, aos 17 minutos, Dávid Hancko cobrou um lançamento de linha lateral de forma rápida, para a desmarcação pelo corredor esquerdo de Lukás Haraslín, que cruzou de primeira, em balão, para o segundo poste. Aí apareceu Ivan Schranz, que fugiu à marcação de Oleksandr Zinchenko e cabeceou para o fundo das redes.

A Ucrânia acordou e, aos 33 minutos, uma bola de Oleksandr Tymchyk ao poste fez a Eslováquia tremer. Ainda assim, o 1-0 manteve-se até ao intervalo.

A segunda parte começou da mesma forma que a primeira terminara, com a Ucrânia por cima, e aos 54 minutos a equipa de Serhiy Rebrov teve prémio. Um contra-ataque conduzido por Mykhailo Mudryk parecia ter esmorecido na ala esquerda, até Zinchenko pegar na bola e tirar um cruzamento rasteiro para a marca de penálti, onde se encontrava Mykola Shaparenko, sozinho, para rematar para o empate.

A Ucrânia estava galvanizada e, aos 67 minutos, o ex-Benfica Roman Yaremchuk entrou para ir em busca do golo da vitória. E encontrou-o. Aos 80 minutos, o central Illia Zabarnyi esticou na direita, para Shaparenko, que desmarcou Yaremchuk com um grande passe longo pelo ar. Na cara do guarda-redes, o agora ponta de lança do Valência recebeu a bola com um toque de classe e, depois, empurrou-a por entre as pernas de Martin Dúbravka, para o golo da reviravolta ucraniana.

É mais um golo de um antigo ponta de lança do Benfica neste Europeu, depois do de Luka Jovic pela Sérvia, frente à Eslovénia. Isto depois de uma época em que o clube encarnado nunca conseguiu assentar num avançado e, entre Arthur Cabral, Casper Tengstedt, Marcos Leonardo e o iminente reforço Evangelos Pavlidis, já gastou 65 milhões de euros.

Euforia da Ucrânia, que regressa à luta pelo apuramento para os oitavos de final, e desilusão da Eslováquia, que teve a passagem na mão. Com este resultado, ucranianos e eslovacos continuam a somar três pontos e estão empatados na liderança do grupo E com a Roménia. Em último, está a Bélgica, sem qualquer ponto.

Romenos e belgas defrontam-se no sábado, às 20h00.