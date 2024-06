“O Francisco está a precisar de mais tempo, três ou quatro minutos não serve de nada”

Para Israel Dionísio, um antigo treinador da formação do FC Porto que apanhou alguns craques desta seleção, não é surpreendente ver Francisco Conceição a levantar voo no Campeonato da Europa.

Em declarações a Bola Branca, Dionísio, que deixou o Olival na expetativa de um desafio como treinador principal, lembra que Conceição corre sozinho. “Ele quer mostrar ao mundo do futebol que não é o filho do Sérgio Conceição, que é o Francisco Conceição, que tem mérito de estar onde está”, defende este treinador.

“Por isso, as ganas que ele tem em querer aparecer na forma que aparece”, diz ainda o ex-treinador de Conceição, o canhoto que resolveu o Portugal-Chéquia, na estreia dos portugueses no Euro2024.

Israel Dionísio considera no entanto que Francisco Conceição terá de ter mais tempo na seleção de Roberto Martínez, pois “três ou quatro minutos não serve de nada…”

Também Vitinha, o melhor em campo, passou pelas mãos deste técnico. “Acho que já conquistou o espaço dele”, começa a dizer sobre o médio do PSG. “Até vai chegar a um nível muito mais elevado.”

Finalmente, sobre a possibilidade de Conceição sair do FC Porto ou continuar com Vítor Bruno, ex-adjunto de Sérgio Conceição que sucedeu a Sérgio Conceição, Dionísio aponta para o profissionalismo.

“Vai ser muito fácil a qualquer clube querer o jogador”, reflete, talvez com a cláusula de 30 milhões de euros (vigente durante o Europeu) em mente. “Se não acontecer, será um profissional como todos os outros e vai ter de acatar as ordens do treinador. O jogador tem de ser profissional, o Francisco não o deixaria de ser”, assegura este treinador, de 49 anos, natural de Miragaia, no Porto.

Portugal volta a entrar em campo no sábado, em Dortmund, diante da Turquia.