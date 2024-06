"Mostramos resiliência e vontade de acreditar". Martínez elogia atitude da seleção para chegar à reviravolta

Roberto Martínez, selecionador nacional, só tem elogios para a atitude da equipa em conseguir virar o resultado após ter começado a perder o jogo.

Em declarações à Sport TV e SIC, o técnico explicou a opção de Nuno Mendes como defesa-central e elogiou a entrada decisiva de Francisco Conceição.

Reação à vitória: "Acontece no futebol correr bem e não ganhar. Chéquia não tem objetivo de jogar com bloco baixo, foi o nosso jogo que os forçou. Hoje, não destaco o aspeto tático e técnico. Hoje, é a resiliência que demonstramos. Foi a primeira vez que conseguimos virar. Sofremos com Eslovénia e Croácia e perdemos. Hoje acreditamos, uma personalidade incrível. Fizemos 18 remates. Mostramos resiliência e vontade de acreditar. Temos valores de uma equipa que quer dar tudo por Portugal. Para mim, isso é o máximo".

Banco decidiu o jogo: :Faz sentido a preparação que tivemos. Hoje, os 23 de campos têm hipótese de estar no onze inicial. Merecem estar aqui, foi uma vitória do grupo, da equipa".

Porquê Nuno Mendes a central? "O Nuno Mendes pode jogar com uma grande capacidade, chegando a uma linha de três com o pé esquerdo. Era importante ter simetria no bloco média. O Nuno Mendes joga no bloco médio e pode chegar ao último terço, com o Leão por fora".

Conceição decisivo: "O Francisco merece, tem sempre o olho na baliza, é vertical, tem cheiro de golo e foi o 'espalha-brasas' que precisavamos hoje".